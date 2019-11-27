Son dakika haberi: Eski piskoposun cinsel istismar davasında karar çıktı! Vatikan'da yaşayan Gustavo Zanchetta...

Vatikan'da yaşayan eski piskopos Gustavo Zanchette, Arjantin'de mahkemeye çıktı. Eski Oran Piskoposu Zanchetta'nın 2016-2017 yılları arasında iki kişiye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilmişti. Arjantin'in kuzeyindeki Salta eyaletine bağlı Oran şehrindeki San Ramón de la Nueva Oran Mahkemesinde, Hakim María Laura Toledo Zamora, "ağır ve sürekli cinsel istismarda bulunmak"la itham edilen eski Oran Piskoposu Zanchetta'ya, yöneltilen suçlamaları bildirdi. Son dakika bilgisine göre...

Vatikan'da yaşayan Zanchetta'nın iletişim ve adres bilgilerini teslim etmesinin ardından, Arjantin yargısının izni olmadan taşınamayacağı kendisine tebliğ edildi.