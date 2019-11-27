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haberi: Eski piskoposun cinsel istismar davasında karar çıktı! Vatikan'da yaşayan ...

Arjantin'den gelen haberini uluslararası ajanslar da ilgiyle takip ediyordu. Yaşamını Vatikan'da sürdüren Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Kutsal Makam Miras İdaresi'nde merkez yönetim kurulu üyeliği verdiği eski piskopos "ağır ve sürekli cinsel istismarda bulunmak" suçlamalarıyla yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı! Anadolu Ajansı'nın haberine göre eski psikopasa suçlamalar yöneltildi. İşte son dakika haberinin detayları...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 28.11.2019 07:03 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 07:08
Son dakika haberi: Eski piskoposun cinsel istismar davasında karar çıktı! Vatikan'da yaşayan Gustavo Zanchetta...

Vatikan'da yaşayan eski piskopos Gustavo Zanchette, Arjantin'de mahkemeye çıktı. Eski Oran Piskoposu Zanchetta'nın 2016-2017 yılları arasında iki kişiye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilmişti. Arjantin'in kuzeyindeki Salta eyaletine bağlı Oran şehrindeki San Ramón de la Nueva Oran Mahkemesinde, Hakim María Laura Toledo Zamora, "ağır ve sürekli cinsel istismarda bulunmak"la itham edilen eski Oran Piskoposu Zanchetta'ya, yöneltilen suçlamaları bildirdi. bilgisine göre...

Vatikan'da yaşayan Zanchetta'nın iletişim ve adres bilgilerini teslim etmesinin ardından, Arjantin yargısının izni olmadan taşınamayacağı kendisine tebliğ edildi.

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Son dakika haberi: Eski piskoposun cinsel istismar davasında karar çıktı! Vatikan'da yaşayan Gustavo Zanchetta...
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