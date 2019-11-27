Son Dakika Haberi: Her bir satırı kan donduruyor! Çalıştığı polisin tecavüzüne uğradı, kâbusu yaşadı

Rusya'da yaşanan ve ülke ajansları tarafından da son dakika haberi olarak duyurulan olay, her bir satırı ile adeta kan donduruyor. Ülkenin Soçi kentinde yaşanan olayın başrolünde ise 23 yaşındaki Maria Klochkova yer alıyor. Maria, bu yıl Ağustos ayında üniversiteden mezun olduktan sonra polis memuru olarak göreve başladı. Okulda yüksek not derecesi ile dikkatleri üzerine çeken genç kız, hayallerindeki mesleği yerine getirebilmek için adeta sabırsızlanıyordu. Maria'nın hayatı, göreve başlamasının ardından yaşayacağı dehşetin ardından adeta altüst oldu.

ÇALIŞTIĞI POLİSİN TECAVÜZÜNE UĞRADI, KÂBUSU YAŞADI

Genç kadın, kendisinden daha tecrübeli bir polisin tecavüzüne uğrarken; bu durumu üstlerine haber vermesinin ardından ise hiç beklemediği bir olaylar zinciriyle karşı karşıya kaldı. Soçi medyası da vahim olayın üzerine giderken; son dakika haberinin tüyler ürperten detaylarını şu şekilde aktardılar;