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: Her bir satırı kan donduruyor! Çalıştığı polisin tecavüzüne uğradı, kâbusu yaşadı

Rusya'da yaşanan olay, bir süredir ülke gündeminin en çok konuşulan son dakika haberleri arasında öne çıkıyor. Zira, vahim olayın her bir satırı adeta kan donduruyor. Polis okulundan yüksek puanlarla mezun olan Maria Klochkova, büyük bir heyecanla göreve başladı. Maria, tutkuyla bağlı olduğunu mesleğini yaptığı sırada hayatının kâbusunu yaşadı. Öyle ki, genç kadın kendisinden daha kıdemli bir polisin tecavüzüne uğradı. Bu durumu üstlerine haber veren Maria'nın hayatı ise, o saatten sonra bir anda tepetaklak oldu. İşte, dehşete düşüren son dakika haberinin detayları;

Giriş Tarihi: 27.11.2019 08:42 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 08:46
Son Dakika Haberi: Her bir satırı kan donduruyor! Çalıştığı polisin tecavüzüne uğradı, kâbusu yaşadı

Rusya'da yaşanan ve ülke ajansları tarafından da olarak duyurulan olay, her bir satırı ile adeta kan donduruyor. Ülkenin Soçi kentinde yaşanan olayın başrolünde ise 23 yaşındaki Maria Klochkova yer alıyor. Maria, bu yıl Ağustos ayında üniversiteden mezun olduktan sonra polis memuru olarak göreve başladı. Okulda yüksek not derecesi ile dikkatleri üzerine çeken genç kız, hayallerindeki mesleği yerine getirebilmek için adeta sabırsızlanıyordu. Maria'nın hayatı, göreve başlamasının ardından yaşayacağı dehşetin ardından adeta altüst oldu.

ÇALIŞTIĞI POLİSİN TECAVÜZÜNE UĞRADI, KÂBUSU YAŞADI

Genç kadın, kendisinden daha tecrübeli bir polisin tecavüzüne uğrarken; bu durumu üstlerine haber vermesinin ardından ise hiç beklemediği bir olaylar zinciriyle karşı karşıya kaldı. Soçi medyası da vahim olayın üzerine giderken; son dakika haberinin tüyler ürperten detaylarını şu şekilde aktardılar;

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Son Dakika Haberi: Her bir satırı kan donduruyor! Çalıştığı polisin tecavüzüne uğradı, kâbusu yaşadı
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