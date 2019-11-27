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: Nişanlısını banyoda döverek öldürmüştü!

İngiltere’de yaşanan olay uzun süredir gündemi meşgul ediyor. 38 yaşındaki Roderick Deakin-White isimli adam, 34 yaşındaki nişanlısı Amy Parsons’a banyoda dehşeti yaşattı. Ülke ajansları tarafından olarak duyurulan haberin her bir detayı kan dondururken, ortaya korkunç detaylar çıkmaya devam ediyor. 8 yıldır mutlu süren birliktelikleri Roderick’in garip iç çamaşırı takıntısı çiftin hayallerinin son bulmasına neden oldu. 34 yaşındaki Amy Parsons, başka bir kişiyle gizli gizli görüşmeye başladı. Bu durumdan haberi olan Roderick, Amy’nin kendinden ayrılmasını istemesiyle birlikte çılgına döndü ve banyoya girdiği sırada talihsiz kadına dehşeti yaşattı. İşte kan donduran son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 27.11.2019 17:34 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 17:36
Son Dakika Haberi: Nişanlısını banyoda döverek öldürmüştü! Korkunç detay…

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan dehşet verici olay bir süredir ülke gündemini bir hayli meşgul ediyor. 38 yaşındaki Roderick'in 34 yaşındaki Amy Parsons'a banyoda öldürmesi ülke ajanslarında olarak yer bulurken, kan donduran olay ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Evlilik provası yapan çiftin hayatını kaydıran olay ise, 38 yaşındaki adamın tuhaf takıntısı oldu. Roderick Deakin-White sevgilisi ile baş başa kaldığında sevgilisinin iç çamaşırlarını giyiyordu. Amy uzun bir süre bu duruma katlanmaya çalışsa da başarılı olamadı. 34 yaşındaki Amy, iş yerinden tanıdığı James Saunders ile gizli bir ilişki yaşamaya başladı. Roderick, nişanlısı Amy'nin başka biriyle ilişkisi olduğunu öğrendiğinde ise dünya başına yıkıldı. Sinir krizleri geçiren ve öfkeden deliye dönen adam Amy ile tartışmaya başladı. Her şey o dakikadan sonra yaşandı. İşte kan donduran son dakika haberinin ayrıntıları…

KAN DONDURAN OLAY! YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Nişanlısının başka birisi ile ilişkisi olduğunu öğrenen adam, öfkeden deliye dönerken banyoda yakaladığı Amy'e kelimenin tam anlamı ile dehşeti yaşattı. Son dakika haberinin ayrıntıları kan dondururken, yeni detaylar da geldi…

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Son Dakika Haberi: Nişanlısını banyoda döverek öldürmüştü! Korkunç detay…
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