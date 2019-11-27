Son Dakika Haberi: Nişanlısını banyoda döverek öldürmüştü! Korkunç detay…

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan dehşet verici olay bir süredir ülke gündemini bir hayli meşgul ediyor. 38 yaşındaki Roderick'in 34 yaşındaki Amy Parsons'a banyoda öldürmesi ülke ajanslarında son dakika olarak yer bulurken, kan donduran olay ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Evlilik provası yapan çiftin hayatını kaydıran olay ise, 38 yaşındaki adamın tuhaf takıntısı oldu. Roderick Deakin-White sevgilisi ile baş başa kaldığında sevgilisinin iç çamaşırlarını giyiyordu. Amy uzun bir süre bu duruma katlanmaya çalışsa da başarılı olamadı. 34 yaşındaki Amy, iş yerinden tanıdığı James Saunders ile gizli bir ilişki yaşamaya başladı. Roderick, nişanlısı Amy'nin başka biriyle ilişkisi olduğunu öğrendiğinde ise dünya başına yıkıldı. Sinir krizleri geçiren ve öfkeden deliye dönen adam Amy ile tartışmaya başladı. Her şey o dakikadan sonra yaşandı. İşte kan donduran son dakika haberinin ayrıntıları…

KAN DONDURAN OLAY! YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Nişanlısının başka birisi ile ilişkisi olduğunu öğrenen adam, öfkeden deliye dönerken banyoda yakaladığı Amy'e kelimenin tam anlamı ile dehşeti yaşattı. Son dakika haberinin ayrıntıları kan dondururken, yeni detaylar da geldi…