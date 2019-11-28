İlk Türkiye koştu

BUGÜN NELER OLDU

Arnavutluk'un Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta önceki gün meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Hayatını kaybedenlerin 12'si Dıraç'tan, 13'ünün Akçahisar'dan (Kruja) ve birinin de Leş (Lezha) şehrinden oldu. Depremde 8'i ağır 658 kişinin yaralandı. Bölgede başta Türk arama kurtarma ekipleri olmak üzere diğer ülkelerden gelen ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmaları sürdürüyor. Şimdiye kadar 40 kişi enkazdan kurtarıldı. En büyüğü 5.6 büyüklüğündeki yaklaşık 500'den fazla artçı şok ise çalışmaları aksattı. Bu arada Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Dıraç şehrinin Thumane ilçesindeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yaparken 5.6 büyüklüğündeki artçı depreme yakalandı. Yaşanan panik ve vatandaşların çığlıkları da canlı yayınlara yansıdı.Yardım ulaştıran ilk ülke olan Türkiye'nin kuruluşları, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Bölgeye Bosna Hersek'ten ulaşan Türk Kızılay ekibi, kurulan çadırlara sığınan depremzedelere yardımda bulundu. Depremden en çok etkilenen ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Dıraç'ın Thumane ilçesinde, TİKA depremden etkilenen ailelere 500 gıda paketi ile 500 battaniye dağıtmıştı. Arnavutluk'ta depreme yakalanan Türk vatandaşlarının büyük bir kısmı ise yurda döndü. Yaralılar ise AFAD'ın koordinasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir uçakla Türkiye'ye getirildi. Depremin vurduğu Tiran ve Dıraç'ta 1 aylık olağanüstü hal ilan edildi.Jeofizik uzmanı Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Gözlem Kurulu (DOHAD) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu "Arnavutluk ve ardından Bosna Hersek'te olan depremin Türkiye'yi etkilemeyeceğini" belirtti.Yunanistan'da, Mora Yarımadası'nın güneyinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yunan deprem bilimcileri yaptıkları açıklamalarda, depremin Arnavutluk'taki depremle ilgisi bulunmadığını belirtti. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.