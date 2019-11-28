İngiltere-ABD müzakerelerine ilişkin sızdırılmış belgeler, Ada'yı karıştırdı

İngiltere'de muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, İngiliz hükümetinin ABD ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerinde, İngiliz ulusal sağlık sisteminin (NHS) masada olduğunu öne sürdü.

Corbyn, Londra'daki basın toplantısında, kendisine sızdırılmış, İngiliz hükümetinin ABD'li yetkililerle 2017'den bu yana yaptığı görüşmelerin 451 sayfalık tutanaklarını basın mensuplarıyla paylaştı.

İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, iktidardaki Muhafazakar Parti lideri ve Başbakan Boris Johnson'a seslenerek, "Burada elimizde olan 451 sayfalık, redaksiyondan geçmemiş bilgi ve doküman. Olayların çok farklı bir versiyonu. Belki kendisi bu dokümanların neden ABD'nin sağlık sisteminin masada olduğunu onaylar nitelikte olmasını açıklamak ister." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de seçmenlerin ulusal sağlık sistemlerinin satılık olup olmadığını bilmeye hakkı bulunduğunu belirten Corbyn, "Şu anda elimizde Boris Johnson yönetiminde ulusal sağlık sisteminin masada olduğu ve satılık olduğuna dair kanıt var. Bunun üstünü örtmeye çalıştılar. Gizli amaçları bugün ifşa oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"NHS'NİN İLAÇLAR İÇİN ÖDEDİĞİ ÜCRET DE MASADA OLMAYACAK"

İngiltere Başbakanı Johnson daha önce defalarca İngiliz sağlık sisteminin ABD ile yapılan ticaret müzakerelerinde masada bulunmadığını söylemişti.

İngiltere'nin Uluslararası Ticaret Sekreteri Liz Truss, konuya ilişkin "Jeremy Corbyn çaresiz durumda ve halka bu dokümanların içeriği hakkında yalan söylüyor. Kendisi her zaman komplo teorilerine inanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin ABD ile yapacağı ticaret anlaşması müzakerelerinde ulusal sağlık sisteminin (NHS) masada olmayacağının altını çizen Liz, "NHS'nin ilaçlar için ödediği ücret de masada olmayacak. Bu şekilde anlamsız komplo teorileri büyük bir partinin liderine fayda getirmez." diye konuştu.

TUTANAKLAR, 2017-2019 TEMMUZ AYLARINI KAPSIYOR

Söz konusu sızdırılmış belgelerde, ABD'li yetkililerin İngiltere'den serbest ticaret anlaşması görüşmelerinde "tam piyasa erişimi" ve İngiliz yetkililerin ise bunun İngiltere'yi zor durumda bırakabileceğini belirttiği görülüyor.

İngiliz ve ABD'li yetkililerin yaptığı görüşmelere ilişkin sızdırılmış tutanaklar, 2017 ve 2019'un Temmuz ayları arasında İngiltere eski Başbakanı Theresa May liderliğindeki müzakereleri kapsıyor.

İngiltere'de muhalefette olan İşçi Partisi, 2010'dan bu yana iktidardaki Muhafazakar Partiyi sağlık sistemine yeterli yatırımı yapmamakla suçluyor.