NATO'da, ABD'nin skandal adımına karşı Türkiye'den rest!

NATO'nun geleceğinin şekilleneceği 4 Aralık'ta Londra'da yapılacak liderler zirvesine kısa süre kala ittifakta'güvenlik planı' krizi yaşanıyor. Terörle mücadelede ittifakın desteğini yanında göremeyen Türkiye, ittifaka rest çekti.

ABD HUKUKİ OLARAK SORUMLU OLACAK!

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, NATO'nun biri Rusya'ya karşı Baltık ülkeleri için, biri de güneyden gelen tehditlere karşı Türkiye için iki güvenlik planı NATO Konseyi tarafından onaylandı. Türkiye'ye yönelik tehditlerin içinde YPG/PYD/PKK da terör örgütü olarak yer alınca ABD'nin teknik heyetleri tarafından kabul edilmiş ve NATO Konseyinde onaylanmış plan, Pentagon ve ABD Dışişleri'ne gönderilince ABD itiraz etti. ABD'ye birkaç ülke daha katıldı. Türk yetkililer, ABD'nin itirazını "Belge yayımlandığı zaman YPG/PYD'ye destek verdikleri için ABD hukuki olarak sorumlu olacak" şeklinde değerlendirdi. ABD böylece itirazı ile terör örgütü olarak tanıdığı PKK'yı da sahiplenmiş oldu.

TÜRKİYE'DEN REST!

Türkiye'nin NATO'nun Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planını çeşitli sebeplerle bloke ettiği iddialarını değerlendiren diplomatik kaynaklar, "Türkiye'nin Baltık ülkeleri için hazırlanan plan konusunda olumlu adım atmasını isteyenler, Türkiye için hazırlanan planda da benzer bir adımı atmalıdır" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin terör örgütleri PKK/YPG'ye karşı verdiği mücadelede ittifakın yeteri kadar siyasi destek vermediği gerekçesiyle Baltık ülkeleri ile ilgili savunma planlarını bloke ettiği iddiasına diplomatik kaynaklardan yanıt geldi. Diplomatik kaynaklar, Türkiye için hazırlanan savunma planları onaylanmadan başka bir savunma planına onay verilmeyeceğini belirterek, "Türkiye, kendi savunma planının onaylanmasını istiyor. Planın içeriğinde terör örgütü PKK/YPG de var. ABD başta olmak üzere bazı ülkeler bu plana karşı. Türkiye'nin Baltık ülkeleri için hazırlanan plan konusunda olumlu adım atmasını isteyenler, Türkiye için hazırlanan planda da benzer bir adımı atmalıdır.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bu sorunun çözümü için bir orta yol bulmaya çalışıyor. Bizim Baltıklar için hazırlanan planı yayınlamamızı isteyenler, bizimki için de aynı duyarlılığı göstersinler. Genel sekreter ortak bir dil bulmaya çalışıyor. Görüşmeleri yaptık, değerlendiriyoruz. Genel sekreter çaba sarf ediyor. Biz de diyoruz ki tekliflere hazırız. Bu yayınlanırsa YPG'ye destek verdikleri için sorumlu olacaklar" açıklamasında bulundu.

Derinleşen kriz, NATO'nun geleceğinin tartışılacağı Londra'da 3-4 Aralık'ta yapılacak 70. Yıl Dönümü Zirvesi öncesinde gerilimi daha da tırmandırdı.

TÜRKİYE'SİZ OLMAZ

Yenişafak'ın haberine göre; Türkiye'nin PKK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD-YPG'yi NATO tehdit değerlendirmesine dahil etmek üzere yaptığı bu girişim, NATO nezdinde yürütülen çalışmalarla paralel şekilde gündeme getirilmiş oldu. Halen Türkiye, bulunduğu stratejik konum itibariyle NATO üyesi ülkeler için güvenlik, üretim ve risk azaltma sigortası olarak büyük önem taşırken, Türkiye'siz NATO olmayacağını anlayan tüm ülkelerin Amerika'nın itirazı öncesi teklifi onaylamış olması büyük bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

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