‘S-400’ü kutuda tutmak için almadık’

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin, "Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Bizim ihtiyacımız var" dedi. Çavuşoğlu, Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Ahmed İsa Avad ile düzenlediği ortak basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin açıklamaları hakkında, "Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Hava savunma sisteminin maliyeti var ama maliyetten daha çok bizim ihtiyacımız var " dedi. Çavuşoğlu, "Biz Amerika ile bu konuyu konuşmaya devam ederiz ama esasen burada dayatmacı bir üslubu ya da yaklaşımı kabul etmemiz de mümkün değil" dedi.