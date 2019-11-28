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/'nın 'da tünel kazarak karargaha çevirdiği okul görüntülendi

Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdo, /'nın ilçede tünel kazarak karargaha çevirdiği bir okulu AA kamerasına gösterdi. Okulun altında birbirine bağlanan ve örgütün sözde karargahları ile Türkiye sınırına da ulaşan tüneller olduğu görüldü.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 28.11.2019 11:49 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 11:56
YPG/PKK'nın Tel Abyad'da tünel kazarak karargaha çevirdiği okul görüntülendi

Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdo, terör örgütü YPG/PKK'nın gençleri silah altına alabilmek için okulları kapattığını, bazılarını karargaha çevirdiğini söyledi.

Hamdo, terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad'da izlediği politikayla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Barış Pınarı Harekatı'nda ilçenin teröristlerden temizlenmesinden kısa süre sonra kurulan meclisin başkanı Hamdo, örgütün okulları karargah olarak kullandığını belirtti.

Hamdo, bu şekilde kullanılan okullardan birini AA kamerasına göstererek "Örgüt Tel Abyad'ı 2015 yılında işgal ettikten sonra Ubeyde bin el Cerrah okulunda okuyan öğrenciler eğitimlerinden geri kaldı. Burada eğitimli bir nesil yetiştirmek için 700 öğrenci eğitim görüyordu. Ama örgüt, işgalinden sonra bu okulu, tünel açarak mevzi ve karargah olarak kullanmaya başladı, okulu kapattı." diye konuştu.

Hamdo, "Gençleri eğitimden mahrum bırakıp kendi terör savaşlarında yakıt olarak kullanmak için Tel Abyad'da eğitimi lağvettiler. İşsiz ve cahil bir gençlik yaratmak istediler." ifadelerini kullandı.

Söz konusu okulun altında birbirine bağlanan, örgütün sözde karargahlarıyla Türkiye sınırına ulaşan tüneller olduğu görüldü.

Rakka iline bağlı Tel Abyad, 4,5 yıllık YPG/PKK zulmünün ardından 13 Ekim'de Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu güçlerince kurtarılmıştı.

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YPG/PKK'nın Tel Abyad'da tünel kazarak karargaha çevirdiği okul görüntülendi
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