Barzani: PKK’nın varlığını onaylamıyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmede başta Irak ve Suriye'deki gelişmeler ve PKK/PYD, DEAŞ terör örgütleriyle mücadele konuları ele alındı. Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, özellikle PKK terör örgütünün Türkiye, Irak ve bölgesel yönetimine ve Suriye ile Kuzey Irak'taki Kürtlere verdiği zararı ele aldıklarını ifade ederek "Terör örgütü ile ortak mücadele unsurlarını birlikte değerlendirdik" dedi. IKBY Başbakanı Barzani de genel olarak PKK'nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamadıklarını ve buna karşı olduklarını dile getirdi.