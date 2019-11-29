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Bolivya'da geçici hükümet, önce şimdi de ile anlaştı

Bolivya'da geçici hükümet, 11 yıl sonra 'ye büyükelçi atarken ile diplomatik ilişkilerin de yeniden kurulacağını duyurdu. Bolivya'da geçici devlet başkanı Jeanine Anez yönetimindeki hükümet, iki ülke arasındaki ilişkilerin kopmasından 10 yıl sonra İsrail ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlayacağını açıkladı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 29.11.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 09:54
Bolivya'da geçici hükümet, önce ABD şimdi de İsrail ile anlaştı

Bolivya'da geçici hükümet, 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atarken İsrail ile diplomatik ilişkilerin de yeniden kurulacağını duyurdu. Bolivya'da geçici devlet başkanı Jeanine Anez yönetimindeki hükümet, iki ülke arasındaki ilişkilerin kopmasından 10 yıl sonra İsrail ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlayacağını açıkladı.

Bolivya Dışişleri Bakanı Karen Longaric, "İsrail ile ilişkileri yeniden kuracağız" açıklamasını yaptı. Longaric, diplomatik ilişkilerin devam etmesinin her iki taraf için de olumlu olacağını söyledi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz da Bolivya'nın aldığı kararı memnuniyetle karşıladı.
2009 yılında Evo Morales, İsrail'in Gazze'ye saldırmasından sonra bu ülkeyle diplomatik ilişkilerini koparmış, 2010 yılında Filistin'i resmen tanımıştı.

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Bolivya'da geçici hükümet, önce ABD şimdi de İsrail ile anlaştı
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