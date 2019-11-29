Evo Morales: "Sağcılar beni istifa etmeye zorladı"

Morales, Arjantin'de yayın yapan Radio Mitre'de, "Bolivya'da darbe, seçimlerden bir gün sonra başladı. Eminim ki seçimlerde hile yoktu, biz ilk turda kazanmıştık." ifadesini kullandı.

İstifa etmeye zorlandığına dikkati çeken Morales, "Sağcılar beni istifa etmeye zorladı, polis ve ordu da güvenliği sağlamadı. En kötüsü de kardeşlerimizin evlerini yakıyorlardı. Bizi destekleyen 7 validen altısı evlerinin yakılması ve yağmalanması tehdidiyle istifa ettiler. Benim de evimi yağmaladılar." diye konuştu.

Başkanlığı döneminde Bolivya'ya ekonomik büyüme ve istikrarın geldiğini belirten Morales, şunları kaydetti:

"Ortadaki tek suç benim kızılderili ve Bolivya'yı değiştirmiş olmam. Biz, şeffaf ve güvenilir bir şekilde nasıl ülke yönetilir gösterdik. Her zaman Bolivya halkını dinledim. Bu kadar kişinin ölmesi beni çok üzüyor. İstifa etmeden önce, Bolivya'nın sakinleşmesi için yeniden seçimler düzenleneceğini duyurdum. Seçimlerde aday da olmazdım eğer istedikleri buysa. Benim yükümlülüğüm, ülkenin sakinleşmesini ve anlayışı sağlamaktı."

- BOLİVYA'DAKİ KRİZ

Bolivya'da, 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısının ardından görevi bırakmış, iltica teklifini kabul ettiği Meksika'ya gitmek üzere Bolivya'dan ayrıldığını duyurmuştu.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi'nin üst kanadı Senatörler Meclisi'nin Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez, ülkede geçici devlet başkanlığı görevine getirilmişti.

Önce muhalefet destekçilerinin, Morales'in istifasının ardından da yanlılarının düzenlediği gösterilerde çoğunluğu Morales yanlısı 35 kişi hayatını kaybetmişti.