Hollanda'da başörtülü kadına ayrımcılık yapıldığına dair karar

Hollanda İnsan Hakları Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Huissen kentinde bir spor salonunda başörtüsü takılmasına izin verilmemesiyle ilgili kararını açıkladı.

Açıklamada, inancından dolayı başörtü taktığı belirtilen kadının bu yüzden spor salonunda spor yapmasına izin verilmemesinin "ayrımcılık" olduğu ifade edildi.

Kadının bu yıl ocak ayında kuzeni ile spor yapmak için gittiği spor salonunda, müdür tarafından giyim kurallarına işaret edilerek salonda başörtüsünü çıkarmasını istediği hatırlatıldı.

Müdürün giyim kurallarına işaret etmesine rağmen kadının inancından dolayı başörtü taktığı için durumun farklı değerlendirilmesi gerektiği ve bu yüzden komisyonun kadına inancından dolayı ayrımcılık yapıldığı kararını aldığı aktarıldı.

Komisyonun daha önceleri benzer olaylarla ilgili verdiği kararlar sonrasında farklı spor salonlarının giyim kurallarında değişiklik yaptıkları bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Müslüman kadınların başörtüsünden dolayı staj yerine alınmadıkları için komisyona hala düzenli olarak şikayetlerin geldiği bilgisi de paylaşıldı.

Müslüman kadın bu yıl ocak ayında, spor salonunda spor yaparken başörtüsü takmasına izin verilmemesini din özgürlüğüne aykırı ve ayrımcılık olduğu gerekçesiyle Hollanda İnsan Hakları Komisyonuna taşımıştı.

Adalet ve Güvenlik Bakanlığına bağlı olan Hollanda İnsan Hakları Komisyonunda alınan kararların bağlayıcılığı bulunmuyor.