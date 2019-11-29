Son Dakika Haberi: Çift katlı otobüsün üst kadındaki iki kadına dehşeti yaşattılar! Her satırı tüyler ürpertiyor

Mayıs ayında İngiltere'nin göbeğinde yaşanan ve ülke gündeminin en çok konuşulan son dakika haberleri arasında öne çıkan iğrenç olayda, flaş bir gelişme yaşandı. Melania Geymonat ve Christine Hannigan adlı iki kadın arkadaş, Londra'nın kuzeyindeki en işlek bölgelerin birisinden çift katlı otobüse bindi. Genç kadınlar, bindikleri otobüste yaşayacakları ve hayatları boyunca unutamayacakları korkunç olaydan ise habersizdi. Geymonat ve Hannigan, üst katta oturmayı tercih ederken; otobüsteki yolcu sayısı ise son derece azdı. Kadınların çok yakınlarına yaşları 15, 16 ve 17 olan üç lise öğrencisi oturdu.

HER SATIRI TÜYLER ÜRPERTİYOR!

Üç genç, bir süre sonra otobüste yolcu sayısının çok az olduğunu fark edince kadınlara laf atmaya ve sataşmaya başladı. Bu andan itibaren gelişen olaylar ise, anbean kameralara yansıdı. Melania Geymonat ve Christine Hannigan adlı iki kadın, adeta hayatlarının kâbusunu yaşadılar. Kan donduran olay öylesine büyük yankı uyandırdı ki, sosyal medyada da geniş tepki çekti. Davanın duruşması ise dün görüldü ve flaş bir gelişme yaşandı.

İşte, her bir mide bulandıran son dakika haberinin detayları ve o görüntüler;