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Dünya bu haberi ile çalkalanıyor! Öğretmen pes dedirtti! Mide bulandıran...

'nin eyaletinde meydana gelen olayı herkese pes dedirtti. Teksas eyaletinde yaşayan isimli öğretmen Muenster Lisesi'nde öğretmenlik yapıyordu. 33 yaşındaki evli ve iki çocuk annesi öğretmen, 16 ve 18 yaşlarındaki iki öğrencisi ile ilişkiye girdi. Mutfak sanatları eğitmeni olarak görev yapan kadının Snapchat uygulaması üzerinden öğrencilerine çıplak fotoğraflarını gönderdiği ve sonrasında bu eylemi gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasından sonra tutuklanan kadının mahkemesi dün görülürken konu ile ilgili son dakika ayrıntıları ise mide bulandırdı.

Giriş Tarihi: 1.12.2019 00:21 Güncelleme Tarihi: 1.12.2019 00:24
Dünya bu son dakika haberi ile çalkalanıyor! Öğretmen pes dedirtti! Mide bulandıran...

Dünyanın konuştuğu mide bulandıran haberi 'nin eyaletinden geldi. Mutfak sanatları eğitmeni 33 yaşındaki evli ve iki çocuk annesi öğretmenin iki öğrencisi ile ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Lisede öğretmenlik yapan kadın sosyal medya uygulaması üzerinden 16 ve 18 yaşlarındaki öğrencilerine cinsel içerikli fotoğraflar gönderdiği sonrasında ise cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Yaşanan korkunç olaydan sonra dün görülen mahkemece tutuklanan kadın ile ilgili son dakika gelişmeleri ise şoke etti.

İşte ayrıntılar...

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Dünya bu son dakika haberi ile çalkalanıyor! Öğretmen pes dedirtti! Mide bulandıran...
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