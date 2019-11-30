Dünya bu son dakika haberi ile çalkalanıyor! Öğretmen pes dedirtti! Mide bulandıran...

Dünyanın konuştuğu mide bulandıran son dakika haberi Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinden geldi. Mutfak sanatları eğitmeni 33 yaşındaki evli ve iki çocuk annesi öğretmenin iki öğrencisi ile ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Lisede öğretmenlik yapan kadın sosyal medya uygulaması üzerinden 16 ve 18 yaşlarındaki öğrencilerine cinsel içerikli fotoğraflar gönderdiği sonrasında ise cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Yaşanan korkunç olaydan sonra dün görülen mahkemece tutuklanan kadın ile ilgili son dakika gelişmeleri ise şoke etti.

İşte ayrıntılar...