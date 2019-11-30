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'ın doğusunda 12'nci kara devriyesi tamamlandı

MSB: ’ın doğusunda Türk ve unsurlarının Kamışlı-Derik sektöründe dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği on ikinci ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 30.11.2019 12:51 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 13:11
Fırat'ın doğusunda 12'nci kara devriyesi tamamlandı

Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da katılımıyla Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği 12'nci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki 12'nci kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını belirtildi. Açıklamada, "Kamışlı-Derik sektöründe icra edilen 12'nci kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 7 kilometre derinlikte ve 69 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı" denildi.

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