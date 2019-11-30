İsrail, Gazzeli çocuğu şehit etti

BUGÜN NELER OLDU

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında her hafta düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin güvenlik alanındaki tehlikeli gelişmeler sebebiyle ertelenmesine rağmen çok sayıda Filistinli sınırda bir araya geldi. Eyleme müdahale eden İsrail askerleri, 16 yaşındaki Fahd Muhammed Velid el-Estal'ı şehit etti, bir Filistinliyi de yaraladı. Batı Şeria'da ise Yahudi yerleşimciler Ramallah'a bağlı Taybeh ve Nablus'a bağlı Es-Seviya köylerine gece yarısı baskın düzenledi. Taybeh'de Filistinlilere ait 1 aracı yakan ırkçı Yahudiler, Es-Seviya'da da 30 araca zarar verdi