Türkiye’nin Akdeniz hamlesi panikletti

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin kararlı dış politikası, kurulanoyunları bozmaya devam ediyor. Suriye'deki terör koridorunu yerle bir eden Türkiye, Akdeniz'de de taviz vermiyor. Türkiye ile Birleşmiş Milletler'in desteklediği Libya hükümeti arasındaki 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın imzalanması büyük panik yarattı. Anlaşma ile Türkiye, Akdeniz'deki meşru sınırlarını tüm dünyaya ilan etmiş oldu.Enerji jeopolitiğine yeni bir yön verecek anlaşma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) memnuniyetle karşılandı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "KKTC, Doğu Akdeniz'de çok büyük bir değer kazandı. Türkiye'nin geleceği için KKTC'nin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı" dedi. KKTC Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy da, "Doğu Akdeniz'deki Rumların ve uluslararası güçlerin oyunu bozuldu" dedi.Türkiye, bölgedeki sondaj çalışmalarını da tüm tehditlere rağmen sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da önceki gün Libya ile varılan mutabakata ilişkin "Bundan sonra diğer ülkelerle de zemin uygun oldukça bu tür görüşmeler yapmayı sürdüreceğiz" demişti.Ankara'nın adımları Güney Kıbrıs Rus Yönetimi, Yunanistan ve Mısır'ı panikletti. Üç ülke anlaşma karşıtı açıklama yarışına girdi.