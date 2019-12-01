Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > ABD'de uçak kazası: 9 ölü, 3 yaralı

'de uçak kazası: 9 ölü, 3 yaralı

eyaletinde düşen uçakta bulunan 12 kişiden 9'u hayatını kaybetti - Ölenlerden 2'sinin çocuk olduğu bildirildi

AA Dünya
Giriş Tarihi: 1.12.2019 08:28

ABD'nin Güney Dakota eyaletinde meydana gelen küçük uçak kazasında 2'si çocuk 9 kişi öldü.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Güney Dakota'nın Chamberlain kentindeki havalimanından havalanan uçak, kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Yetkililer, Pilatus PC-12 tipi tek motorlu küçük uçakta 12 kişinin bulunduğunu, kazada 2'si çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı. Ölenler arasında pilotun da bulunduğu kaydedildi.

Kazanın sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de uçak kazası: 9 ölü, 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN