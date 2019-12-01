Son dakika: Irak Meclisi Başbakan'ın istifasını kabul etti

ABD'nin Irak işgalinin ardından ülkenin 5'inci başbakanı olarak Ekim 2018'de göreve başlayan Adil Abdulmehdi, ülkenin farklı bölgelerinde 2 aydır devam eden gösteriler nedeniyle istifasını sunmak zorunda kaldı

Abdulmehdi, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'den sonra son dönemde Arap coğrafyasında yaşanan gösteriler nedeniyle görevinden istifa eden 2'nci başbakan oldu.

HALKIN ÖFKESİ DİNMİYOR

Irak'ta herhangi bir temsilcisi veya müzakere heyeti bulunmayan sivil göstericilerin çoğu başbakanının istifasını yetersiz görüyor. Göstericilerin talepleri arasında, hükümetin tamamen azledilmesi, geçici bir hükümet kurulması, anayasada reform ve bağımsız bir seçim komisyonunun kurulmasının yanı sıra 2 aydır devam eden gösterilerde öldürülenlerin sorumlularının yargılanması yer alıyor.