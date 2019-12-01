Kızılay’dan Arnavutluk için yardım kampanyası

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Arnavutluk'unDıraç şehrinde 26 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye çıktı. Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı yaralı sayısının da 913 olduğunu açıkladı. Türk Kızılay ise depremin yarattığı yıkımdan etkilenenler için yardım kampanyası başlattı. Yaşanan deprem sonrası Türkiye Cumhuriyeti Tiran Büyükelçiliği, AFAD, TİKA, Türk Kızılayı gibi kurumlarıyla Türkiye, Arnavutluk'a yardım eli uzatan ilk ülke olmuştu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evlerini kaybeden mağdurlar için Türkiye tarafından 500 konut yaptırılacağını ifade etmişti.