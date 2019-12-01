Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Kızılay’dan Arnavutluk için yardım kampanyası

’dan Arnavutluk için yardım kampanyası

FURKAN HAYKIR FURKAN HAYKIR Dünya
Giriş Tarihi: 1.12.2019
Kızılay’dan Arnavutluk için yardım kampanyası
Arnavutluk'un Dıraç şehrinde 26 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye çıktı. Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı yaralı sayısının da 913 olduğunu açıkladı. Türk Kızılay ise depremin yarattığı yıkımdan etkilenenler için yardım kampanyası başlattı. Yaşanan deprem sonrası Türkiye Cumhuriyeti Tiran Büyükelçiliği, AFAD, TİKA, Türk Kızılayı gibi kurumlarıyla Türkiye, Arnavutluk'a yardım eli uzatan ilk ülke olmuştu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evlerini kaybeden mağdurlar için Türkiye tarafından 500 konut yaptırılacağını ifade etmişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kızılay’dan Arnavutluk için yardım kampanyası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN