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'da baskınları, 11 binden fazla kişiyi yerinden etti

'nın kuzeyindeki Terengganu ve Kelantan eyaletlerinde, aşırı yağışların yol açtığı baskınları nedeniyle 11 bin 443 kişi evlerinden tahliye edildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 2.12.2019 06:49 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 06:58
Malezya'da sel baskınları, 11 binden fazla kişiyi yerinden etti

Malezya basınında yer alan haberlere göre, Terengganu'da hafta sonundan bu yana meydana gelen sellerin ardından korunaklı bölgelere tahliye olan kişi sayısı 5 bin 807'ye yükseldi.

Kelantan'da ise şimdiye kadar 5 bin 636 kişinin selden etkilenerek eyalet yönetimine bağlı korunma merkezlerine yerleştiği bildirildi.

Diğer yandan Kelantan Sulama ve Drenaj Birimi, yağmurların ardından eyalet genelinde su seviyesinin tehlike arz edecek şekilde yükseldiğini açıkladı.

Eyaletteki en büyük nehirlerden Golok'ta su seviyesinin, tehlike sınırı olan 9 metreyi aşarak 10,47 metreye çıktığı belirtildi. Golok'un yanı sıra Kelantan genelindeki 5 nehirde, su seviyesinin tehlike sınırını aştığı kaydedildi.

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Malezya'da sel baskınları, 11 binden fazla kişiyi yerinden etti
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