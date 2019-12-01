Pakistan’dan gelen son dakika haberi kan dondurdu! 900 çocuk AİDS virüsü kaptı

Pakistan'dan gelen son dakika haberi adeta kan dondurdu. Küçük bir kasabada yaklaşık 1000 kişide HIV virüsüne rastlanırken, bunlardan 900'ünün çocuk olduğu tespit edildi. AİDS olan çocukların pek çoğu 12 yaşının altındayken kan donduran detay ise, çocukların ailelerinde hiçbir hastalık belirtisi olmadığı oldu. Konuyla ilgili yapılan araştırmalar ise kasabanın doktorunu işaret etti. Kasabanın doktoru olan Dr. Gangro 1000 kişi AIDS bulaştırma suçundan gözaltına alındı. İşte korkunç son dakika haberinin ayrıntıları…

O ÜLKEDE KAN DONDURAN OLAY! 1000 KİŞİYE HIV BULAŞTIRMAKLA SUÇLANIYOR

Sadece 8 günde 900'u çocuk 1000 kişide HIV-pozitif çıkınca korkunç olayla ilgili araştırmalar başladı. HV pozitif vakalarıyla ilgili tartışmaların merkezinde ise Ratodera'daki küçük bir sağlık ocağında çalışan Doktor Muzaffer Gangro yer alıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…