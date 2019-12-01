Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika: Irak'ta göstericilerin ölümüyle ilgili General Şammari hakkında yakalama kararı

Son dakika: 'ta göstericilerin ölümüyle ilgili hakkında yakalama kararı

'ta gösteriler devam ediyor. Irak'tan gelen son dakika gelişmesine göre hakkında yakalama kararı çıktı! Ülkede 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybeden protestoculara ilişkin ilk kez bir yetkili hakkında yakalama emri verildi

AA Dünya
Giriş Tarihi: 1.12.2019 12:51 Güncelleme Tarihi: 1.12.2019 12:53
Son dakika: Irak'ta göstericilerin ölümüyle ilgili General Şammari hakkında yakalama kararı

Irak yargısı, Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı göstericilerin öldürülmesine ilişkin General Celil eş-Şammari hakkında yakalama kararı çıkardı.

Irak Yüksek Yargı Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, "Yargı heyeti, Zikar'daki gösterilerin incelenmesi için başlatılan soruşturma neticesinde General Şammari hakkında yakalama kararı verdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yakalama kararının göstericilerin öldürülmesiyle ilgili olduğu kaydedildi. Ülkede 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybeden protestoculara ilişkin ilk kez bir yetkili hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Göstericilerin ölümünden sorumlu tutulan Şammari'nin Divaniye vilayetindeki evi bu sabah göstericiler tarafından ateşe verildi. Irak Başbakan Adil Abdulmehdi, 28 Kasım'da Zikar'da kurulan kriz masasında yer alan General Şammari'yi görevden almıştı. Vilayetteki ölü sayısının artması üzerine Zikar Valisi Ahmed Duheyli, 29 Kasım'da yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

- NE OLMUŞTU?

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösterilerde İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Meksika’da kartel terörü: Çok sayıda ölü var!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Irak'ta göstericilerin ölümüyle ilgili General Şammari hakkında yakalama kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN