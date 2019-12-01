Sünniler ilk kez sokakta

BUGÜN NELER OLDU

IRAK Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin istifa etmesine rağmen hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Ülkede Sünnilerin yoğunlukta yaşadığı vilayetlerde ilk defa, yaklaşık 2 aydır süren hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenler için dayanışma gösterileri düzenlendi. Enbar, Musul, Diyala ve Salahaddin vilayetleri sakinleri, başta başkent Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kesimlerinde 1 Ekim'den bu yana gösteriler düzenleyip güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalan protestoculara destek vermek için sokaklara çıktı. Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.