YPG’ye haddini bildiren kadın

Fransa'nın başkenti Paris'te terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının karşısına tek başına çıkan Morgane isimli cesur kadın aHaber'e konuştu.erör örgütü PKK destekçilerine "Ne mutlu Türküm diyene" sözleriyle karşı duran Morgane, "Fransa'da can güvenliğim yok" dedi. Terör yandaşları tarafından dövüldüğünü belirten Morgane, "Karakola suç duyurusunda bulunmak için gittiğimde, o gün PKK yandaşlarının saldırısına uğradığımı söylediğim. Polis bana 'PKK ne?' diye cevap verdi. O an ne hissettiğimi anlatmak için kelime bulamıyorum. Beni öldürmekle tehdit ediyorlar ve bunu polise söyledim. 'Çok fazla dışarı çıkmamaya çalışın' dediler. Burada kendimi kesinlikle güvende hissetmiyorum.""Yaptıklarımla gurur duyuyorum ve hiçbir şeyden pişman değilim" diye konuşan Morgane, "Yürüyordum ve bir gösteriye denk geldim. PKK elebaşının fotoğraflarının üzerinde bulunduğu flamalar taşıdıklarını ve 'Hepimiz PKK'yız' sloganını attıklarını gördüm. Onları videoya çektim. Hakaret ettim ve onların ülkemi kirletmekle suçladım ki bu benim gerçekten hissettiğim şey. Türkiye'de 30 binden fazla terör kurbanı olduğunu biliyoruz ve bu insanlar terörü haklı göstermeye çalışıyorlar. Sokakta normal bir şekilde, Fransız polisi oradayken. Bu kabul edilemez ve bunu söyledim. Ülkemi kirletiyorsunuz dedim ki bu doğru ve "Ne mutlu Türküm diyene" dedim" İfadelerini kullandı.Fransız kadın, "Beni dövdüler. 5 kişiydiler, tekmeyle yumrukla dövdüler. Fransız polisi bizi ayırdı ve onlara protestolarına devam etmelerini söylediler. Benden ise kimlik kartımı istediler. Ne yazık ki Fransa'da PKK'nın propagandası çok iyi yapılıyor. Çünkü orada beni dövdüklerinde etrafta çok fazla insan vardı bana "Kürtlerden neden nefret ediyorsun onlar sana ne yaptı ki?" dediler. Bana verdiğiniz bu imkan sayesinde şunu söylemek istiyorum. Kürtler benim arkadaşlarım, onları gerçekten seviyorum ve Kürt demek PKK demek değil. Kürtler başka PKK başka" dedi."NE mutlu Türküm diyene" sözünü arkadaşından duyduğunu anlatan Morgane, "En iyi arkadaşım Antalya'da yaşıyor. Her sene oraya gitme şansım oluyor çünkü Türkiye'yi çok çok seviyorum. Türkiye'ye ilk gittiğimde Türkiye'ye aşık oldum. Ankara'ya da gitme şansım oldu. Atatürk'ün kabrini ziyaret ettim. Arkadaşım bana "Ne mutlu Türküm diyene" sözünü öğretti, çok sevmiştim. O insanların yaptığını görünce aklıma ilk gelen bu söz oldu" dedi.