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Alkollü sürücü, aracın kapısına asılı kalan polisi böyle sürükledi

Kırım’da alkollü sürücü, kendisini durdurduktan sonra belgelerini görmek isteyen polis memurunu, aracının kapısına asılı halde sürükledi. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedilirken, alkollü sürücünün gözaltına alındığı bildirildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 2.12.2019 16:58

Olay, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın Krasnogvardeyskoye bölgesindeki Oktyabrskoye kasabasında meydana geldi. Polis memuru Artyom Kulish, sürekli şerit değiştiren bir otomobili durdurdu ve sürücüden belgelerini göstermesini istedi. Alkollü sürücü ise belgelerini göstermeyi reddederek, gaza bastı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, polis memuru Kulish'in sürücüyle bir süre tartıştığı, sürücünün ise Kulish'in ikazlarına uymayarak koltuğa geri oturarak gaz pedalına bastığı görüldü. Bu sırada sürücüyü uyaran polis, otomobilin kapısına tutundu. Bir süre kapıda asılı kalarak sürüklenen Kulish, sürücüyü engelleyerek aracı durdurdu.
Daha sonra olay yerine gelen trafik polisleri, sürücünün alkollü olduğunu tespit etti. 33 yaşındaki sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.

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Alkollü sürücü, aracın kapısına asılı kalan polisi böyle sürükledi
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