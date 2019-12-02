Başkan Erdoğan Londra'ya gidiyor! İşte Başkan Erdoğan'ın gündemindeki konular...

NATO Zirvesi salı günü İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye katılmak üzere 3-4 Aralık'ta Londra'da olacak.

Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi için yarın Londra’ya gidiyor

TERÖRE DESTEĞİ KESİN!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Londra'daki temaslarının en önemli gündem maddelerinden biri Suriye... Cumhurbaşkanı, müttefiklerinden, terör örgütü DAEŞ ile mücadele bahanesiyle PKK'nın Suriye kolu YPG'ye verilen desteğin kesilmesini isteyecek.

NATO Zirvesi'nin gündeminde Türkiye, Baltık ülkeleri ve Polonya'ya ilişkin güvenlik planları da var. Ankara'da düzenlenen NATO Konseyi toplantısında onaylanan planda terör örgütü PKK/YPG de yer alıyor. Ancak, ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin bu plana çekince koyduğu belirtiliyor. Diplomatik kaynaklara göre Türkiye, kendisine yönelik tehditlere ilişkin savunma planı yayınlanmadan başka bir ülkenin savunma planına onay vermeyeceği açıkça dile getirdi.

4'LÜ ZİRVE!



Londra; Türkiye, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında dörtlü zirveye de ev sahipliği yapacak. Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelecek. Burada da NATO ile ilişkilerin kapsamlı bir şekilde ele alınması bekleniyor. Suriye konusu da dörtlü zirvenin önemli gündem maddesini oluşturacak.



NATO Zirvesi sırasında Türkiye ile ABD arasında S-400 füze savunma sistemi konusunda anlaşmazlığın çözümü için de üst düzey temasların olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için hazırlanan Güvenli Bölge İmar Planı'na da destek isteyecek.

MACRON'UN SKANDAL AÇIKLAMALARINA SERT TEPKİ!

Görüşmelerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye yönelik son açıklamalarının ardından yaşanan gerilimin dörtlü zirveyi nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Macron, 7 Kasım'da Economist Dergisi'ne verdiği röportajda, "Şu an yaşadığımız NATO'nun beyin ölümüdür. ABD, Avrupa projesine sırtını döndü. ABD ve NATO müttefikleriyle stratejik karar alma mekanizmasında bir koordinasyon yok" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz hafta içinde de Macron, "Türkiye hem Suriye'de oldubittiyle operasyon düzenleyip, hem de NATO müttefiklerinden dayanışma beklememeli" demişti. Erdoğan ise, Macron'a, "Sayın Macron bak, Türkiye'den sesleniyorum, NATO'da da söyleyeceğim, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Çünkü bu ifadeler ancak senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır. Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak-çıkarmamak. Bu senin haddine mi?" diye yanıt vermişti.

Erdoğan'ın hem Dörtlü Zirve hem de Londra Zirvesi sırasında yapacağı konuşmalarda, NATO'nun 21. yüzyıldaki konumu, vizyonu, sorumlulukları ve öncelikleri gibi konularda Türkiye'nin tezlerini dile getirmesi; Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili batılı ülkelerden gelen tepkilere de yanıt vermesi bekleniyor.

TÜRKLERLE BULUŞACAK

Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Buckingham Sarayı'nda yarın liderler onuruna verdiği resepsiyona katılacak ve Johnson ile akşam yemeğinde buluşacak.

Erdoğan, NATO toplantısından sonra ise Londra'da Cambridge Merkez Camisi'ni açacak. Ünlü sanatçı Yusuf İslam başkanlığındaki Müslüman Akademisyenler Vakfı ve Diyanet Vakfı işbirliğiyle yapılan Cambridge Cami, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olma özelliğini taşıyor.

'BİZİ BÖLMEK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ'

AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nca gerçekleştirilen 50. Danışma Meclisi Toplantısı'na telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi: "Tek beklentimiz şu; sağdan soldan, değişik yönlerden aramıza sızmak, bizi bölmek isteyenlere en ufak fırsat vermememiz gerekiyor. Bizi bölmek isteyenlere de en küçük fırsatı vermeyeceğiz. Bursa olarak bu konuda hazır olduğunuzu biliyorum. Onun için de tüm teşkilatlarımız, mahalle mahalle, ilçe ilçe dolaşmak suretiyle kongreden 2023'e çok daha güçlü bir şekilde hazırlanacağınızı biliyorum."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "MACRON DA NATO DA TÜRKİYE'NİN HAKLARINA SAYGI GÖSTERMEYİ ÖĞRENECEK"