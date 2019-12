Cumhurbaşkanlığından flaş NATO açıklaması: Türkiye hayati müttefik oldu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "NATO ideallerine ve devam etmekte olan misyonlarına inanıyoruz. Aynı zamanda örgütün, ortak güvenliğimiz ve geleceğimiz açısından oynadığı rolün sağlam bir şekilde masaya yatırılması gerektiğini de savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin 70 yıla yakındır Batı için vazgeçilmez bir müttefik olduğunu, olmaya da devam edeceğini belirtti.

Turkey has been an indispensable ally to the West for nearly 70 years, and continues to be.



Turkey joined NATO in 1952 and has served in critical missions around the world for decades for the security of the alliance.