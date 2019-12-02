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Devlet Başkanı’na darbeden 20 yıl hapis

Giriş Tarihi: 2.12.2019
Devlet Başkanı’na darbeden 20 yıl hapis
Güney Amerika ülkesi Surinam'da Devlet Başkanı Desi Bouterse 1982'deki askeri darbe sırasında 15 muhalifin öldürülmesinde "kilit rol oynadığı" gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Desi Bouterse resmi ziyaret için Çin'de bulunuyor. Askeri mahkemenin açıkladığı kararın ardından Bouterse'nin avukatı, önümüzdeki hafta müvekkili ülkeye döner dönmez karara itiraz edeceklerini açıkladı. 2007'de cinayetler nedeniyle Desi Bouterse'nin de aralarında bulunduğu 24 kişiye dava açılmıştı. O tarihten bu yana sanıklardan altısı öldü.
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Devlet Başkanı’na darbeden 20 yıl hapis
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