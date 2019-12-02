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Dünya devletleri şokta... Putin o imzayı attı

Devlet Başkanı , Rus yazılımına sahip olmayan ve bilgisayarların satışının yasaklanmasına yönelik yasayı onayladı.

Giriş Tarihi: 2.12.2019 21:10 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 21:10
Dünya devletleri şokta... Putin o imzayı attı

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sisteminde yayımlanan yasa ile ülkede 1 Temmuz 2020'den itibaren satılan tüm akıllı telefon, bilgisayar ve akıllı televizyonların fabrika ayarı olarak Rus yazılımlarıyla çalışması gerekecek.

Yasanın hangi ürünleri kapsayacağı ve yazılımların söz konusu cihazlara yükleme sürecine ilişkin detayların Rus hükümeti tarafından belirlenmesini öngören yasayla buna uymayan şirketlere de ağır para cezalarının verilmesi planlanıyor.

Rus yetkililer, yasayla Rus bilişim şirketlerinin daha rekabetçi hale geleceğini ve tüketici haklarının da korunacağını savunurken, bazı uzmanlar yasanın Rus bilişim sektöründe karmaşaya neden olacağına dikkati çekiyor.

Rusya'da satılan yabancı menşeli telefonlarda Rus yapımı arama motoru ve mesajlaşma uygulamalarının yer alması bir süre önce de gündeme gelmişti. Söz konusu girişime Yandex, Mail.ru gibi Rus teknoloji şirketleri destek verirken, Apple, Samsung ve Huawei gibi şirketler karşı çıkmıştı.

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Dünya devletleri şokta... Putin o imzayı attı
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