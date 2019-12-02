Göçmenlere Yunan zulmü

Yunan hudut askerlerince darp edildikten sonra Türkiye'ye zorla gönderildiklerini söyleyen İran uyruklu Balen Muhammed Zilan, "Yunanistan'da bizi dövdüler. Ellerimi bıçakla kestiler. Türkiye bize yardım etti, tedavimi yaptılar" dedi. Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri, askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde aralarında darp edilmiş kişilerin de bulunduğu düzensiz göçmenleri yakaladı. Yasa dışı yollarla geçtikleri Yunanistan'da yakalanan düzensiz göçmenler, Yunan güvenlik güçlerince dövülerek Türkiye tarafına bırakıldıklarını iddia etti.

Vücutlarında darp izleri olan düzensiz göçmenler, yaşadıklarını tercüman aracılığıyla anlattı. İranlı Zilan (23), bir süre Türkiye'de kaldıktan sonra Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçtiğini söyledi.Yunanistan polisince yakalandığını belirten Zilan, "Yunanistan'da bizi dövdüler. Ellerimi bıçakla kestiler. Yaralı halde geri gönderdiler. Türkiye bize yardım etti, tedavimi yaptılar. Türkiye çok iyi, merhametli, teşekkür ederim" dedi.







HAFTER PROVOKASYONU

Türkiye'nin Libya ile deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzalamasıyla provokatif politikalarını şiddetlendiren Yunanistan'ın Hafter milisleriyle iş birliği yaptığı iddiaları ortaya çıktı. Yunanistan'ın provokatif adımları, Türkiye ve Libya'nın Doğu Akdeniz'de Rumların ve uluslararası güçlerin oyunun bozacak mutabakat muhtırasına imza atmasıyla daha da şiddetlendi. Ekim ayında Yunan bir firma ile anlaşan Halife Hafter güçlerinin, Libya'nın ikinci büyük kenti Bingazi'nin yeniden yapılandırılması için anlaştığı belirtiliyor. Yunanistan, Tobruk'taki Hafter yanlısı sözde meclisin başkanını son gelişmelerden sonra başkent Atina'ya davet etti.



İSVEÇ'E GİDECEKLERDİ

Afganistan uyruklu Rehber Yusufi (33) de eşiyle birlikte İsveç'e gitmek için yola çıktığını belirterek, "Yunanistan'a geçiş yaptık. Orada eşime ve bana kötü davrandılar. 5 Yunan polisi beni 2 saat demir sopalarla dövdü. Kolum kırıldı, sırtımda ve bacaklarımda morluklar oluştu. Beni bu halde geri gönderdiler. Türkiye'ye şükranlarımı sunuyorum burada bize çok iyi davrandılar, tedavimi oldum. Yunanistan yaptıklarının karşılığını bir gün görecek" ifadelerini kullandı. Mısır uyruklu Ahmed Mehdi (15) ise Avrupa'ya gitmek için Yunanistan'a geçtiğini anlattı. Yunan polisince yakalandığını dile getiren Mehdi, "İnsan kaçakçılarıyla Yunanistan'da yürüyorduk. Yunan polisi gelince kaçarken yere düştüm, yerde vurmaya başladılar. Demir sopalarla vurdular, bacağım kırıldı" diye konuştu.

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