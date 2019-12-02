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vahşeti! Ülke ayağa kalktı!

'da yaşanan korkunç olayın ardından ülke ayağa kalktı! 27 yaşındaki bir veteriner 4 kişinin tecavüzüne uğradıktan sonra öldürülüp cesedi yakıldı. Hint basınında yer alan son dakika habere göre; olayın öğrenilmesinin ardından Polis Karakolu önünde toplanan binlerce kişi, katillerden hesap sorulmasını istedi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 2.12.2019 11:24 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 11:44
Toplu tecavüz vahşeti! Ülke ayağa kalktı!

'ın Haydarabad kentinde 27 yaşında bir veterinerin dört kişinin tecavüzüne uğradıktan sonra öldürülmesi ve cesedinin yakılması sonrası ülkenin çeşitli bölgelerinde kitlesel protesto gösterileri düzenlendi.

Hint basınındaki haberlere göre, Telangana eyaletinin başkenti Haydarabad'da Shadnagar Polis Karakolu önünde toplanan binlerce kişi, katillerden hesap sorulmasını talep etti.

Veterinere tecavüz ettikten sonra öldüren ve cesedini yakan katillerin idam edilmesini isteyen protestocular, "Tecavüzcüleri asın", "Medya yok, polis yok, yabancılar yok, sempati yok, sadece eylem ve adalet" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

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Toplu tecavüz vahşeti! Ülke ayağa kalktı!
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