Irak’ta üst düzey polis memuruna ölüm cezası

BUGÜN NELER OLDU

Irak'ta1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 420 kişinin ölmesinin ardından, Kut'daki ceza mahkemesi 2 Kasım'da 7 göstericinin ölümüyle ilgili olarak bir polis memurunu ölüm cezasına mahkum etti. Mahkeme ayrıca, üst düzey bir polis memuru hakkında 7 yıl hapis kararı aldı. Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı göstericilerin öldürülmesine ilişkinse General Celil eş-Şammari hakkında yakalama kararı çıkardı. Göstericilerin ölümünden sorumlu tutulan Şammari'nin Divaniye vilayetindeki evi, dün sabah göstericiler tarafından ateşe verildi. Kadisiye vilayetindeyse göstericiler valilik binasına girdi ve vilayeti diğer kentlere bağlayan yolları trafiğe kapattı. Irak Meclisi ise Başbakan Adil Abdulmehdi 29 Kasım'daki istifasını kabul etti. Ancak protestolar buna rağmen çeşitli kentlerde devam ediyor.