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Kan donduran haberi! Teklifini reddeden genç kızı tecavüz edip öldürdü

’da yaşanan olayı adeta kan dondurdu. Anton Meged adlı bir adam 17 yaşındaki Darya Kolesnikova genç kadının çorabıyla boğdu. 22 Kasım’da evden çıkan genç kadın bir daha geri dönmedi. Bu durum üzerine meraklanana aile polise haber verdi. Darya Kolesnikova’nın cesedi, Lesozavodsk kentindeki Ussuri Nehri yakınlarında bir köprü altında bulundu. Genç kadını tecavüz edip öldüren Anton Meged, gözaltına alındı ve anlattıkları ile herkesi şoke etti. İşte korkunç son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 2.12.2019 08:34 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 08:45
Kan donduran son dakika haberi! Teklifini reddeden genç kızı tecavüz edip öldürdü

'dan gelen haberi kan dondurdu. Darya Kolesnikova 22 Kasım'da evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Bu durum üzerine, ailesi meraklanarak polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin titizlikle yaptığı araştırma sonucunda genç kızın cesedi Ussuri Nehri yakınlarında bir köprü altında bulundu. Rus polisi, genç kadının telefon kayıtlarını inceledikten sonra Anton Meged'i gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Anton Meged her şeyi itiraf etti ve kan donduran olayın ayrıntıları burada ortaya çıktı. İşte korkunç son dakika haberinin ayrıntıları…

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Kan donduran son dakika haberi! Teklifini reddeden genç kızı tecavüz edip öldürdü
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