Kan donduran son dakika haberi! Teklifini reddeden genç kızı tecavüz edip öldürdü

Rusya'dan gelen son dakika haberi kan dondurdu. Darya Kolesnikova 22 Kasım'da evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Bu durum üzerine, ailesi meraklanarak polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin titizlikle yaptığı araştırma sonucunda genç kızın cesedi Ussuri Nehri yakınlarında bir köprü altında bulundu. Rus polisi, genç kadının telefon kayıtlarını inceledikten sonra Anton Meged'i gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Anton Meged her şeyi itiraf etti ve kan donduran olayın ayrıntıları burada ortaya çıktı. İşte korkunç son dakika haberinin ayrıntıları…