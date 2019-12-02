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Netanyahu: "Trump ile 'nin ilhakını konuştum"

Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde işgal altındaki 'da yer alan 'nin İsrail'e ilhakı konusunun da gündeme geldiğini söyledi. Netanyahu 17 Eylül'de yapılan erken seçim öncesi, yeniden iktidara gelmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceği" vaadinde bulunmuştu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 2.12.2019 17:01 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 17:27
Netanyahu: Trump ile Ürdün Vadisi'nin ilhakını konuştum

Aşkelon kentine yaptığı ziyarette basın mensuplarına konuşan Netanyahu, Trump ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail'in güvenliği için "önemli konuları" ele aldıklarını dile getirdi.

BÖLGEYİ YAKAN İŞGALCİ

Trump ile İran başta olmak üzere birçok konuyu görüştüklerini ifade eden Netanyahu, "Ürdün Vadisi'nin İsrail'in doğu sınırı olarak tanınması yönündeki tarihi fırsatı ve ABD ile İsrail arasındaki Karşılıklı Savunma Anlaşması'nı da görüştük." dedi.

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada iki liderin "İran tehdidini" görüştüğü belirtilirken, İsrail'in Ürdün Vadisi'ni ilhakı konusunun gündeme geldiğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmemişti.

ABD İLE BİRLİKTE...

İsrail Başbakanı Netanyahu 17 Eylül'de yapılan erken seçim öncesi, yeniden iktidara gelmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceği" vaadinde bulunmuştu.

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Netanyahu: "Trump ile Ürdün Vadisi'nin ilhakını konuştum"
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