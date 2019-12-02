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’dan gelen haberi kan dondurdu! Diplomasız doktor 900 çocuğa HIV bulaştırdı...

’ın küçük bir kasabasında yaşanan olay kan dondurdu. Küçük bir kasabada 900 çocuğun HIV pozitif olduğu tespit edildi. Ülkede ve Asya kıtasında çocuklar arasında görülmüş en büyük HIV salgını olarak tarihe geçen olayın her bir detayı korkunç! Pek çoğu 12 yaşında olan bu çocukların ailelerinde hiçbir hastalık geçmişine rastlanmazken, tam 8 günde 900’ü çocuk 1000 kişide HIV pozitif çıktı. İşte kan donduran haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 2.12.2019 08:04 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 08:05
Pakistan’dan gelen son dakika haberi kan dondurdu! Diplomasız doktor 900 çocuğa HIV bulaştırdı...

'dan gelen haberi adeta kan dondurdu. Küçük bir kasabada yaklaşık 1000 kişide HIV virüsüne rastlanırken, bunlardan 900'ünün çocuk olduğu tespit edildi. AİDS olan çocukların pek çoğu 12 yaşının altındayken kan donduran detay ise, çocukların ailelerinde hiçbir hastalık belirtisi olmadığı oldu. Konuyla ilgili yapılan araştırmalar ise kasabanın doktorunu işaret etti. Kasabanın doktoru olan Dr. Gangro 1000 kişi AIDS bulaştırma suçundan gözaltına alındı. İşte korkunç son dakika haberinin ayrıntıları…

O ÜLKEDE KAN DONDURAN OLAY! 1000 KİŞİYE HIV BULAŞTIRMAKLA SUÇLANIYOR

Sadece 8 günde 900'u çocuk 1000 kişide HIV-pozitif çıkınca korkunç olayla ilgili araştırmalar başladı. HV pozitif vakalarıyla ilgili tartışmaların merkezinde ise Ratodera'daki küçük bir sağlık ocağında çalışan Doktor Muzaffer Gangro yer alıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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Pakistan’dan gelen son dakika haberi kan dondurdu! Diplomasız doktor 900 çocuğa HIV bulaştırdı...
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