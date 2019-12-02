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Haberi: ! Cinsel ilişki teklifini reddeden genç kızı külotlu çorapla boğdu

Rusya'nın Lesozavodsk kentinde yaşanan olayı kan dondurdu. 17 yaşındaki genç kız Daria 22 Kasım günü evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Kızları için endişelenen aile polisi arayarak kayıp ihbarında bulundu. Her yerde genç kızı arayan polis, Daria’nın cesedini ıssız bir köprü altında buldu. Genç kadını tecavüz edip öldüren Anton Meged, gözaltına alındı ve anlattıkları ile herkesi şoke etti. İşte korkunç son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 2.12.2019 15:16 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 15:21
Son Dakika Haberi: Korkunç olay! Cinsel ilişki teklifini reddeden genç kızı külotlu çorapla boğdu

Rusya'dan gelen haberi adeta kan dondurdu. Darya Kolesnikova 22 Kasım'da evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Bu durum üzerine, ailesi meraklanarak polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin titizlikle yaptığı araştırma sonucunda genç kızın cesedi Ussuri Nehri yakınlarında bir köprü altında bulundu. Rus polisi, genç kadının telefon kayıtlarını inceledikten sonra Anton Meged'i gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Anton Meged her şeyi itiraf etti ve kan donduran olayın ayrıntıları burada ortaya çıktı. İşte korkunç son dakika haberinin ayrıntıları…

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Son Dakika Haberi: Korkunç olay! Cinsel ilişki teklifini reddeden genç kızı külotlu çorapla boğdu
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