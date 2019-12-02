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Türk Kızılayı’nın yardım çadırları Arnavutluk’ta

Evinin bahçesine çadır kurulan afetzedelerden Sami Bayrampireyni, “Ailem için çok değerlisiniz. Bu defa çok kötü durumdaydık. Hakkınızı bize helal edin” diye konuşt

Giriş Tarihi: 2.12.2019
Türk Kızılayı’nın yardım çadırları Arnavutluk’ta
Türk Kızılay, depremde evleri yıkılan ya da hasar gören Arnavutluk vatandaşları için çadır kuruyor. Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki deprem sonrası harekete geçen Türk Kızılay, bölgeye 120 çadır, 2 bin 750 battaniye ve 100 hijyen seti gönderdi. Ülkeye ulaşan yardımlar, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Türk Kızılay personeli ve Arnavutluk ordusunda görevli askerler, Dıraç'a bağlı Bubq köyü ve Tiran'ın Vora ilçesinde deprem nedeniyle evlerinde hasar oluşan halk için belirlenen yerlere çadırlar kurdu. Arnavutluk Türk Kızılay Ekip Başkanı Anıl Kocabal 2 TIR yardım malzemesinin Arnavutluk'a ulaştığını, yardımların devam edeceğini söyledi.
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Türk Kızılayı’nın yardım çadırları Arnavutluk’ta
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