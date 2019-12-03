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Avrupa Komisyonu’nda ‘Başkanlık’ devir teslimi gerçekleşti

ilk kadın başkanı olan Ursula von der Leyen, eski Başkan Jean-Claude Juncker’dan görevi resmen teslim aldı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 3.12.2019 16:56 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 17:06
Avrupa Komisyonu’nda ‘Başkanlık’ devir teslimi gerçekleşti

Strazburg'da gerçekleşen oturumda, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yeni komisyon üyeleri, Avrupa Parlamentosu'ndan güvenoyu almıştı. Devir teslim töreninde konuşma yapan eski başkanın ardından, kürsüye çıkan Ursula von der Leyen eski başkanların resimleri bulunan galeriyi işaret ederek hepsinin muazzam Avrupalılar olduğunu ve eski başkan Juncker'ında onlardan biri olduğunu söyledi. Eski başkanın çok başarılı işler yaptığını ve kendisinin eski başkanın yerini doldurmakta zorlanacağını belirten Von Der Leyen konuşmasına Fransızca ve sonra da Almanca devam etti.

27 yeni komisyon üyesinin güvenoyu aldığı yeni komisyonda üç genel başkan yardımcısı olacak. Letonya'dan Valdis Dombrokvskis, Hollanda'dan Frans Timmermans ve Danimarka'dan Margrethe Vestager, von der Leyen'in yardımcılıklarını üstlenecek.

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Avrupa Komisyonu’nda ‘Başkanlık’ devir teslimi gerçekleşti
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