Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Finlandiya Başbakanı Rinne istifa etti

Rinne istifa etti

görevinden istifa etti.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 3.12.2019 16:41 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 16:43
Finlandiya Başbakanı Rinne istifa etti

Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö'nün ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Antti Rinne'nin istifasını sunduğu belirtildi. Haziran 2019'dan beri başbakanlık görevini yürüten Antti Rinne'nin, özellikle 3 hafta süren ve ülkeyi büyük kaosa sürükleyen posta çalışanlarının grevi sonrası muhalif partilerin güvenoyu talebi üzerine bu kararı aldığı öne sürüldü.

Başbakan Rinne'nin istifasının, Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto'ya istifasını sunduktan yarım saat sonra kabul ettiği açıklandı. SDP Başkan Yardımcısı ve mevcut Ulaştırma ve İletişim Bakanı Sanna Marin'in ülkede başbakan olması bekleniyor.

Öte yandan Finlandiya'da Sosyal Demokrat Parti (SDP) partisi liderliğinde kurulan 5 partiden oluşan hükümet görev yapıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Finlandiya Başbakanı Rinne istifa etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN