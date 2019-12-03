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’ta üssüne roketli saldırı

’ta askerlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı gerçekleştirildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 3.12.2019 21:21 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 21:28
Irak’ta ABD üssüne roketli saldırı
Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı gerçekleştirildi.

Irak'ın batısındaki Anbar kentinde ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı gerçekleştirildi. Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı, Anbar ilindeki Aynü'l Esed Askeri Hava Üssü'ne 5 roket düştüğünü belirterek olayda can kaybının yaşanmadığını aktardı.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın ülkenin büyük bir kısmını işgal etmesinin ardından sayıları 5 ile 10 bin arasında olduğu belirtilen ABD askeri Irak ordusuna yardım için gönderilmişti. İran yanlısı Şii gruplar ise söz konusu askerlerin çıkarılması için hükümete baskıda bulunuyor.
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Irak’ta ABD üssüne roketli saldırı
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