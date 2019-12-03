İran'daki üniversitelerde "karışıklık çıkarmayı planlayan" bir grubun yöneticileri tutuklandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İstihbarat güçleri, 7 Aralık Öğrenciler Günü"nde Tahran ve diğer kentlerdeki üniversitelerde karışıklık ve çatışma çıkarmayı planlayan devrim karşıtı şebekelerden birinin asli üyelerini tespit ederek tutukladı." ifadelerine yer verildi.

Operasyonun, yargı ile koordineli şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu grubun benzin zammına tepki protestoları sırasında Tahran Üniversitesi kampüsündeki öğrencileri "kışkırtmaya çalıştığı" öne sürüldü.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başlamıştı.

Gösterilerde birçok kentte kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmiş, yaklaşık 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti. Uluslararası Af Örgütü ise gösterilerde en az 208 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

- İran, gösterilerde ölenlerin sayısına ilişkin açıklamaları yalanlıyor

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Cemal Örf, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Uluslararası Af Örgütünün gösterilerdeki ölü sayısına ilişkin verdiği bilginin doğru olmadığını iddia etmişti.

Ölü sayısının olduğundan fazla gösterildiğini iddia eden İranlı yetkili, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının savcılık tarafından açıklanacağını duyurmuştu.

