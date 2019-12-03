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Kan donduran haberi! 9 aylık bebeği boğarak öldürdü

Ukrayna’dan gelen haberi kan dondurdu. Ülkeye bağlı Vinnitsa bölgesinde bebek arabasıyla birlikte evinin bahçesine gelen bir kadın bebeğini kısa süreliğine bırakarak içeri girdi. Avluda bebek arabasında bekleyen 9 aylık bebeğin yanına geldiğinde ise kan donduran görüntü ile karşılaştı. Ülkede büyük ses getiren olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İşte korkunç son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 3.12.2019 14:03 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 14:06
Kan donduran son dakika haberi! 9 aylık bebeği boğarak öldürdü

Ukrayna'nın Vinnitsa bölgesinde yaşanan olay kan dondurdu. Ülke ajansları tarafından olarak geçilen haberde bebek arabasıyla birlikte evinin bahçesine gelen kadın kısa bir süreliğine bebeğini yalnız bırakarak eve girdi. İşini bitirip geri dönen anne kan donduran manzara ile karşılaştı. Küçük bebek nefes almıyordu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı devam ederken, yaşanan trajik olayla ilgili anne ve babaya psikolojik destek verilmeye başlandı. İşte korkunç son dakika haberinin ayrıntıları…

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Kan donduran son dakika haberi! 9 aylık bebeği boğarak öldürdü
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