Kan donduran son dakika haberi! 9 aylık bebeği boğarak öldürdü

Ukrayna'nın Vinnitsa bölgesinde yaşanan olay kan dondurdu. Ülke ajansları tarafından son dakika olarak geçilen haberde bebek arabasıyla birlikte evinin bahçesine gelen kadın kısa bir süreliğine bebeğini yalnız bırakarak eve girdi. İşini bitirip geri dönen anne kan donduran manzara ile karşılaştı. Küçük bebek nefes almıyordu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı devam ederken, yaşanan trajik olayla ilgili anne ve babaya psikolojik destek verilmeye başlandı. İşte korkunç son dakika haberinin ayrıntıları…