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'ya gtti yüzlerine söyledi! 'Çaldınız, geri verin!'

Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, ’da açılan ‘Troya: Mit ve Gerçeklik’ sergisi kapsamında düzenlenen ‘Mitolojinin ve Arkeolojinin Kenti: Troya’ isimli konferansta konuştu. Aslan, “Troya’dan kaçırılan, 19’uncu yüzyıldan itibaren dünyanın 44 farklı müze ve koleksiyonuna dağılan eserlerin sergilenmesi gereken yer Troya Müzesi’dir” dedi.

Giriş Tarihi: 3.12.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 09:55
Londra'ya gtti yüzlerine söyledi! 'Çaldınız, geri verin!'

Alman amatör arkeolog heinrich schliemann tarafından yasal olmayan yollarla 1873 yılında osmanlı topraklarından kaçırılan eserler, geçen hafta ingiltere'nin başkenti 'daki 'da ziyarete açıldı. 8 mart 2020'ye kadar açık kalacak sergi, almanya'daki berlin müzesi'nden, ingiltere'deki ashmolean müzesi'nden ve danimarka'daki ulusal müze'den getirilen 300 parça eserden oluştu. troya kazı başkanı prof. dr. rüstem aslan da sergi kapsamında düzenlenen 'mitolojinin ve arkeolojinin kenti: troya' (troy: city of mythology and archaeology) isimli konferansa davet edildi. konferansta troya antik kentinin mitolojideki yerini, arkeolojik kazıları ve eserlerin schliemann tarafından nasıl kaçırıldığını anlatan prof. dr. aslan, şunları söyledi:

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Londra'ya gtti yüzlerine söyledi! 'Çaldınız, geri verin!'
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