Londra'ya gtti yüzlerine söyledi! 'Çaldınız, geri verin!'

Alman amatör arkeolog heinrich schliemann tarafından yasal olmayan yollarla 1873 yılında osmanlı topraklarından kaçırılan eserler, geçen hafta ingiltere'nin başkenti londra'daki british museum'da ziyarete açıldı. 8 mart 2020'ye kadar açık kalacak sergi, almanya'daki berlin müzesi'nden, ingiltere'deki ashmolean müzesi'nden ve danimarka'daki ulusal müze'den getirilen 300 parça eserden oluştu. troya kazı başkanı prof. dr. rüstem aslan da sergi kapsamında düzenlenen 'mitolojinin ve arkeolojinin kenti: troya' (troy: city of mythology and archaeology) isimli konferansa davet edildi. konferansta troya antik kentinin mitolojideki yerini, arkeolojik kazıları ve eserlerin schliemann tarafından nasıl kaçırıldığını anlatan prof. dr. aslan, şunları söyledi: