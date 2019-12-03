Malezya'da dövme festivalindeki modeller tartışma yarattı

Kuala Lumpur'da 29 Kasım-1 Aralık'ta yapılan festivalde, dövmelerini sergileyen bazı modellerin yarı çıplak verdiği pozlar, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından eleştirildi.

Gelen yoğun tepkiler üzerine festivali önceden destekleyen Malezya Kültür, Sanat ve Turizm Bakanlığı sponsorluktan çekildiğini açıkladı.

"SORUŞTURMA EMRİ VERDİM"

Daha sonra konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Mohamaddin Ketapi, festivale bakanlığın müsaade ettiğini fakat yarı çıplak modeller hakkında yetkililerin bilgilendirilmediğini belirtti.

Mohamaddin, festivalin Malezya kültürü ve ahlakını ihlal ettiğini vurgulayarak, "Konuya ilişkin Malezya Etkinlik ve Fuar Bürosuna soruşturma emri verdim." dedi.

Tartışmalar üzerine fuarı organize eden Blackout Trading firması yetkilileri, Malezya hükümeti ve halkından özür dilediklerini belirterek, "Sebep olduğumuz huzursuzlukla alakalı her türlü sorumluluğu üstleniyoruz. Böyle bir hata bir daha asla tekrarlanmayacak." dedi.