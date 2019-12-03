Nobel Komitesi’nde ‘Peter Handke’ istifası

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Nobel ödüllerinin sahiplerini belirleyen İsveç Kraliyet Akademisi Nobel Komitesi'nin üyesi Gun-Britt Sundström, 2019 Edebiyat Ödülü'nün, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesine tepki olarak istifa etti. Sundström, bir gazeteye yazdığı bir makalede, "İşin içine siyaset karıştı. Bu benim ideolojim değil" ifadesini kullandı. Nobel Müzesi önünde toplanan bir grup aktivist ve akademisyen de Handke'ye verilen ödülün geri alınmasını istedi.