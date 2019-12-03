Sel, duvarı evlerin üzerine devirdi: 17 ölü

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Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde aşırı yağışlar sebebiyle bir duvarın evlerin üzerine çökmesi sonucu 2'si çocuk, 4'ü kadın 17 kişi yaşamını yitirdi. Eyaletin Coimbatore bölgesine yakın bir köyde aşırı yağışlar sebebiyle 16 metrelik bir duvar üç evin üzerine yıkıldı. Yetkililer, evlerin çöktüğünü, 2'si çocuk, 4'ü kadın 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayın dün sabahın erken saatlerinde meydana geldiğini bildiren yetkililer, o sırada söz konusu evlerde yaşayanların uyuduğu bilgisini paylaştı.