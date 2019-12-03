Son dakika haberi: Her detayı mide bulandırıyor! Sosyal medyadan tanıştılar, toplu tecavüz ettiler!

Hollanda, bir süredir Den Bosch kentinde yaşanan ve her satırı adeta mide bulandıran son dakika haberi ile çalkalanıyor. Ülke gazeteleri ve ajansları tarafından da duyurulan gelişme, 15-16 yaşlarındaki kız çocuklarının başına gelen ve korku filmi senaryolarını aratmayan olayı içeriyor. Hollanda'nın Den Bosch kentindeki polis güçleri, sene başından itibaren gelen 3 ayrı bağımsız şikayeti incelemeye aldı. Bu doğrultuda, yaşları 18 ile 26 arasında değişen zanlılar gözaltına alındı. Zanlıların gözaltına alınmasının ardından ise korkunç gerçek ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞTILAR

Edinilen bilgiye göre, zanlılar, 15-16 yaşlarındaki kız çocuklarını hedef alarak sosyal medya üzerinden bir plan kurdular. Kızlarla sosyal medya üzerinden sohbetini ilerleten zanlılar, onlarla buluşmaya da başladı. Genç kızlara uyuşturucu veren zanlılar, sonrasında ise kızlara adeta kâbusu yaşattı. Olay, ülke gündemini de ayağa kaldırırken; arka planda kalan gerçekler de günyüzüne çıktı.

İşte, kan donduran son dakika haberinin detayları...