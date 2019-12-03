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haberi: Her detayı mide bulandırıyor! Sosyal medyadan tanıştılar, toplu tecavüz ettiler!

Hollanda'da yaşanan olay, bir süredir ülke gündeminin en çok konuşulan haberleri arasında öne çıkıyor. Zira, iğrenç olayın her bir satırı adeta mide bulandırıyor. Edinilen bilgiye göre, yaşları 18 ile 26 arasında değişen zanlılar, sosyal medya aracılığıyla tanıştıkları 15-16 yaşlarında kız çocuklarına hayatlarının kâbusunu yaşattı. Sosyal medya üzerinden tanıştıkları kızlarla gerçek hayatta da buluşan zanlılar, bu şekilde kızların güvenini kazandı. 8 zanlı, genç kızlara önce uyuşturucu verdi, daha sonra ise kelimenin tam anlamı ile kâbusu yaşattı. İşte, kan donduran son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 3.12.2019 21:01 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 21:15
Son dakika haberi: Her detayı mide bulandırıyor! Sosyal medyadan tanıştılar, toplu tecavüz ettiler!

Hollanda, bir süredir Den Bosch kentinde yaşanan ve her satırı adeta mide bulandıran haberi ile çalkalanıyor. Ülke gazeteleri ve ajansları tarafından da duyurulan gelişme, 15-16 yaşlarındaki kız çocuklarının başına gelen ve korku filmi senaryolarını aratmayan olayı içeriyor. Hollanda'nın Den Bosch kentindeki polis güçleri, sene başından itibaren gelen 3 ayrı bağımsız şikayeti incelemeye aldı. Bu doğrultuda, yaşları 18 ile 26 arasında değişen zanlılar gözaltına alındı. Zanlıların gözaltına alınmasının ardından ise korkunç gerçek ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞTILAR

Edinilen bilgiye göre, zanlılar, 15-16 yaşlarındaki kız çocuklarını hedef alarak sosyal medya üzerinden bir plan kurdular. Kızlarla sosyal medya üzerinden sohbetini ilerleten zanlılar, onlarla buluşmaya da başladı. Genç kızlara uyuşturucu veren zanlılar, sonrasında ise kızlara adeta kâbusu yaşattı. Olay, ülke gündemini de ayağa kaldırırken; arka planda kalan gerçekler de günyüzüne çıktı.

İşte, kan donduran son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberi: Her detayı mide bulandırıyor! Sosyal medyadan tanıştılar, toplu tecavüz ettiler!
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