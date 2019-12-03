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'a kullanıcı bilgilerini 'e sattığı iddiasıyla 'de dava açıldı

'nin Kaliforniya eyaletinde, "kullanıcı bilgilerinin gizliliğini ihlal ederek bunları el altından 'e sattığı" iddiasıyla sosyal paylaşım sitesi 'a dava açıldı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 3.12.2019 14:55 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 14:57
TikTok'a kullanıcı bilgilerini Çin'e sattığı iddiasıyla ABD'de dava açıldı

BBC'nin haberine göre, Çin teknoloji şirketi ByteDance'in sahibi olduğu sosyal paylaşım sitesi TikTok'a dava açan üniversite öğrencisi Misty Hong, kişisel bilgilerinin rızası dışında kullanıldığı iddiasında bulundu.

Hong, uygulamayı indirdiğini ancak hesap oluşturmadığını belirterek aylar sonra şirketin kendisi adına hesap açtığı ve paylaşmadığı videoları gizlice aldığını öne sürdü.

TİKTOK, HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMEKLE SUÇLANIYOR

Dava kapsamında, TikTok, kullanıcıların rızası olmadan üyelik bilgilerini reklam ve kar amaçlı satmak ve bunun üzerinden haksız kazanç elde etmekle suçlanıyor.

Kişisel bilgilerin, ABD'deki kullanıcı profillerini tespit etmek ve kullanıcıları takip etmek için kullanılmış olabileceği ve kullanılabileceği iddia ediliyor.

Dünya genelinde yaklaşık 500 bin aktif kullanıcısı olduğu belirtilen TikTok, Amerikalı kullanıcıların bilgilerini saklamadığını açıklamıştı.

TikTok, kullanıcı bilgilerini Çin'deki sunucularda sakladığı ve bazı videolara da sansür uyguladığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

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TikTok'a kullanıcı bilgilerini Çin'e sattığı iddiasıyla ABD'de dava açıldı
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