Yunanistan ve İsrail’den Akdeniz provokasyonu

HAFTER

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat, Doğu Akdeniz jeopolitiğini köklü bir şekilde değiştirebilecek bir hamle olarak gündemde kalmaya devam ediyor. Hem Birleşmiş Milletler hem de Türkiye tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan yetki alanı belirleme mutabakatı sonrasında Yunanistan, Mısır ve İsrail, Libya provokasyonuna başvuruyor.Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in sözde Dışişleri Bakanı Abdülhadi el-Huveyc, İsrail'le diplomatik ilişkiler kurmak istediklerini belirtti.Yunanistan'ın da Hafter milisleriyle iş birliği yaptığı iddiaları ortaya çıktı. Hafter güçlerinin, Bingazi'nin yeniden yapılandırılması için Yunan bir firma ile anlaştığı belirtiliyor. Yunanistan, Hafter yanlısı sözde meclisin başkanını da son gelişmelerden sonra Atina'ya davet etti. Mısır ve Rum kesimiyle de birlikte hareket etmek için kolları sıvayan Yunanistan, Rum kesimi ve Mısır Dışişleri Bakanları ile telefonla görüşen Yunan Dışişleri Bakanı'nı Kahire'ye gönderdi.Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter destekçilerine ait savaş uçaklarının, Trablus'a düzenlediği hava saldırısında 5 çocuk öldü. Hafter'in öne çıkan destekçileri arasında, Suudi Arabistan, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya gibi ülkeler var.